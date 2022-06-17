نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 1,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يونيو 2022 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن أجرت وزارة الصحة الإماراتية 311,742 فحصاً جديداً في الدولة، مما أسفر عن كشف 1,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 923001 حالة. وتم رصد حالة وفاة في الدولة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2306 وفاة. وكشفت الوزارة عن شفاء 1,243 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 903690 حالة.