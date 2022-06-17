نشكركم على متابعتكم خبر عجمان.. 237 ألف زائر في أول خمسة أشهر من العام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

بلغ عدد الليالي الفندقية في إمارة عجمان 373 ألف ليلة فندقية، منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي. في حين بلغ عدد السياح القادمين إلى الإمارة حوالي 237 ألف زائر في نفس الفترة.

ووصلت مدة الإقامة حسب التصنيف للمنشآت الفندقية إلى 3.1 ليلة في المتوسط. كما وصل عدد الغرف الفندقية المتاحة إلى 3997 غرفة ووحدة فندقية، خلال الفترة نفسها من العام 2022.

ووصلت نسب الإشغال الفندقي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 إلى 65%، وفق “وام”. فيما يتوقع أن ترتفع التدفقات السياحية بشكل أكبر خلال فترة الصيف خاصة مع بدء موسم العطلات والإجازات الصيفية.

وتوفر سياحة عجمان إجراءات سهلة لتنظيم جميع أنواع المعارض والفعاليات في الإمارة، وسهولة التنقل والوصول للمرافق والفعاليات. إضافة إلى باقة متنوعة من الحلول المبتكرة للمستثمرين في قطاع السياحة.

وتواصل إمارة عجمان جذب الزوار والسياح بشواطئها الرملية البيضاء والممتدة، وثرائها التراثي والثقافي. ومحمياتها الطبيعية، وجبالها الشاهقة، وغيرها.