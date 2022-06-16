نشكركم على متابعتكم خبر التضخم في الدولة عند 3.35% خلال الربع الأول 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

سجل معدل التضخم في دولة الإمارات، إحدى أقل المعدلات على مستوى العالم، خلال الربع الأول من عام 2022.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نسبة التضخم في الدولة بلغت 3.35% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الأول 2022 إلى 102.70 نقطة، مقابل 99.37 نقطة خلال نفس الفترة من العام 2021.

وأكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تسجيل معدلات تضخم مستقرة في قطاعات حيوية. تشمل الاتصالات، الترفيه والثقافة، التعليم، الصحة، الأثاث والمفروشات، الملابس والأحذية، والسلع والخدمات المتنوعة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يكون معدل التضخم خلال العام الجاري 3.7%. وأن يسجل انخفاضاً في العام المقبل 2023 ليبلغ 2.8% وفق صحيفة “البيان”.