نشكركم على متابعتكم خبر المركزي يكشف قيمة الودائع الكبيرة في مصارف الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن الودائع ذات الحجم الكبير، التي تفوق 20 مليون درهم. استحوذت على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الإمارات. والبالغ قيمتها 1.996 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.175 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي. بما يعادل 59% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة.

وبلغت الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً، نحو 242.46 مليار درهم، أو ما نسبته 12.1% من إجمالي الودائع. فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.5% من الإجمالي بقيمة 250.63 مليار درهم.

وأوضح المصرف، وفق “وام”، أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 95.62 مليار درهم بنسبة 4.8% من إجمالي الودائع بنهاية العام الماضي. فيما وصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4.4% أو ما يعادل 87.43 مليار درهم.

وأشار إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.2% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة. أو ما يعادل 144.48 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.