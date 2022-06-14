نشكركم على متابعتكم خبر تنويه من سفارة الإمارات لدى أمريكا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أنه ابتداءً من 12 يونيو الجاري. لن يطلب من المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية تقديم نتيجة فحص PCR سلبي أو أي مستند يظهر شفاء من مرض كوفيد -19.

وقد جاء ذلك في تغريدة نشرتها سفارة الإمارات عبر حسابها الرسمي على تويتر.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت إلغاء شرط فحص كورونا للمسافرين القادمين من الخارج بدءاً من 12 يونيو.