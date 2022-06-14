نشكركم على متابعتكم خبر العامري: تحديث نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور طاهر البريك العامري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن قرار تحديث نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن، وتقليص مدة سريانه من 30 يوماً إلى 14 يوماً.

وأفاد العامري أن التحديث يأتي كإجراء احترازي وقائي، لضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات، مع التشديد على عملية التحقق من “الحصن” في جميع الأماكن المطبقة بها.

وسيتم تفعيل القرار اعتباراً من يوم الأربعاء 15 يونيو. عدا العاملين في القطاع التعليمي والطلبة. حيث سيتم تفعيل القرار لهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022.