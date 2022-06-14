نشكركم على متابعتكم خبر الطوارئ والأزمات: ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أفاد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، طاهر البريك العامري، أن المنظومة الوطنية كافة ومنذ بداية أزمة كورونا، تعمل على قراءة الوضع الوبائي في الدولة محلياً وعالمياً، ومتابعة كافة المستجدات والمؤشرات، حيث رصدنا في الفترة السابقة حدوث ارتفاع في عدد إصابات كوفيد -19، في عدة دول عالمياً.

وخلال الإحاطة الإعلامية قال العامري: “شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بـ”كوفيد 19″ بالدولة، إذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ 100% في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضاً ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات”.

وأضاف: إن هذا الارتفاع يأتي بعد استقرار الوضع في الدولة لفترة لم تكن وجيزة، ولله الحمد، وبعد تكامل الجهود الوطنية والتعاون المجتمعي لفترة غير قصيرة، وكان ذلك بفضل وعيكم وحرصكم.

وتابع بقوله: أثبتت الدراسات أن ارتداء الكمامات من أهم عوامل المحافظة على الصحة والسلامة من خطر الإصابة بكوفيد-19، وتكمن فاعلية الكمامات في التخفيف من سرعة وقوة انتشار المرض، خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، رصدنا بالفترة الأخيرة تهاون العديد في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة.

وقال العامري: نود التذكير بأن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي، حيث إن التهاون بذلك يعد مخالفة، ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3000 ألف درهم، بحسب قرار النيابة العامة رقم (38) لسنة 2020، وكما سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة من قبل الفرق المختصة.

واستكمل: ولوحظ عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بفيروس كوفيد ـ 19، ما يهدد سلامة المجتمع ويسبب تفشي الفيروس بسبب انعدام مسؤولية الأشخاص، وهنا نؤكد بأن أي شخص يتسبب بتفشي الفيروس سيكون معرضاً للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.

وقال: نوصيكم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من لبس الكمام في الأماكن المغلقة، وتجنب الازدحام، وأخذ الحيطة والحذر عند السفر والتأكد من إجراءات الوجهة المراد السفر إليها من خلال منصات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدم التهاون بإجراء الفحوص الدورية.