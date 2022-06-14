نشكركم على متابعتكم خبر السوق المفتوح أكبر موقع للبيع والشراء في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:55 صباحاً - السوق المفتوح أول وأفضل منصة بيع وشراء عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لأنه يُقدم خدمات مُتنوعة في مجال بيع وشراء جميع السلع بِشكل سريع، ويسمح للمشترين والبائعين بإتمام العمليات التجارية بأسعار مقبولة، وبِأقل جهد.

السوق المفتوح

تأسس السوق المفتوح عام 2008، وتم تَسجيله عام 2012، حيثّ يساهم في خدمة جميع العملاء من خلال مساعدتهم بإتمام عملية الشراء، أو البيع، أو الإعلان، أو البحث عن خدمات، أو وظائف شاغرة، لذلك يُعدّ الخيار الأول للمستخدمين العرب في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، حيث إن هذا الموقع يقدم الخدمات في العديد من الدول، بما في ذلك: الإمارات.

يُمكن للأشخاص الحصول على الخدمات التي يريدونها من خلال زيارة موقع سوق الإمارات المفتوح، وتَحديد المدينة، أو الموقع الذي يريدون البحث فيه عن خدمات البيع والشراء، مثل: دبي، أو أبو ظبي، أو الشارقة، أو العين، أو رأس الخيمة، ثم الانتقال إلى الأقسام المُتاحة.

الخدمات المتاحة على موقع السوق المفتوح

نوضح فيما يأتي مجموعة من الخدمات التي يوفرها السوق المفتوح، ومنها:

خدمة سيارات للبيع

إذا كان الشخص يرغب في شراء أو عرض سيارات للبيع في الإمارات العربية المتحدة، فيمُكنه استخدام السوق المفتوح بدلاً من إضاعة الوقت في البحث عن مواقع الويب، وذلك من خلال نشر الإعلانات، حيثّ سيشاهده العديد من الأشخاص المهتمين.

تتمثل طريقة البحث عن سيارات للبيع في الإمارات في إدخال نوع السيارة، ومواصفاتها، والقدرة المالية في مُربع البحث لرؤية عدد لامتناهي من السيارات على الموقع، ثمّ يتم التواصل مع صاحب الإعلان، ولا تقتصر هذه الخدمة على إعلان السيارات للبيع في الإمارات فقط، بل تشمل أيضاً أقساماً أخرى، منها:

● إعلان عن قطع غيار للسيارات للبيع.

● عرض أرقام لّوحات سيارات للبيع.

خدمة العقارات

يحتوي السوق المفتوح على مجموعة كبيرة من العقارات الّتي يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك: دبي، حيث يقدم الموقع العديد من المُميزات للمساعدة على اختيار شقق للإيجار في دبي، ومن هذه المميزات ما يأتي:

● تَحديد مساحة الشقة.

● اختيار شقة مفروشة، أو غير مفروشة.

● تَحديد سعر الشقة.

● تحديد عدد الغرف، والحمامات.

خدمة الأثاث المستعمل

سوف تجد العديد من أثاث مُستعمل للبيع في الإمارات العربية المتحدة في القسم المخصص ضمن موقع السوق المفتوح، حيثّ يمكن تصفح العديد من الإعلانات للعُثور على ما تريد بالمواصفات المطلوبة، وبِسعر مُناسب لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى ذلك يُمكن بيع أو شراء أثاث جديد، وأدوات منزلية، وأدوات طهي، وأبواب، والخدمات المُتعلقة بالحدائق، مثل: النباتات، والأشجار.

مميزات البيع والشراء عبر السوق المفتوح

● يظهر الموقع عدداً هائلاً من الإعلانات التي تعرض مجموعة من السلع، والمنتجات، سواء للبيع أو الإيجار بأسعار مقبولة، ممّا يوفر على المستهلكين عناء البحث في مواقع متعددة للعثور على ما يبحثون عنه.

● قدرة السوق المفتوح على ربط الجميع، بغض النظر عن مكان وجودهم، وهذا يعني إمكانية التَواصل بين البائع والمشتري في مناطق مختلفة.

● توفير قنوات اتصال مُتعددة بين البائعين والعملاء؛ سواء كان ذلك من خلال الدردشة، أو المكالمات الهاتفيّة، أو إضافة التعليقات.

● يمكن الحصول على خدمات السوق المفتوح من خلال كتابة اسم الموقع في مربع الخاص لموقع الجوجل، أو تَنزيل التطبيق عبر الهواتف الذكية.

● يسعى السوق المفتوح إلى توفير بيئة آمنة، وموثوقة عبر الإنترنت، حيثّ يمكن للبائعين والمشترين التفاعل مباشرة دون الحاجة إلى وسيط، أو دفع عمولة.