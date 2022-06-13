نشكركم على متابعتكم خبر وزارة المالية تستعد للمزاد الثاني من إصدار سندات الدرهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 08:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ينطلق المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة الاتحادية في دولة الإمارات المقومة بالدرهم الإماراتي، يوم 20 يونيو 2022.

ويشمل الإصدار معياراً قياسياً لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم، حوالي 400 مليون دولار. وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

وذكرت وزارة المالية أنه إضافة إلى المزاد الثاني الذي ينطلق في 20 يونيو الجاري، يتبقى 4 مزادات أخرى. موزعة ما بين مزاد منفصل في كل من أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2022.

وفي مايو 2022، أطلقت وزارة المالية برنامج سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds من خلال المزاد الأول بقيمة 1.5 مليار درهم. تسلم عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة.

وكان الطلب قوياً على سندات الدرهم عبر كلٍ من الشريحتين موزعة على سندات لأجل عامين بـ750 مليون درهم. وسندات لأجل 3 أعوام بـ750 مليون درهم، بإجمالي الإصدار 1.5 مليار درهم كما تم الإعلان مسبقاً.