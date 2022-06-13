حكومة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية استثنائية حول مستجدات كورونا غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 08:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تعقد حكومة الإمارات غداً الاثنين الموافق 13 يونيو 2022. إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وذلك الساعة 5:30 مساء.

يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد أعلنت اليوم عن إجراء 244,931 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,249 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة. وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.