نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس روسيا الاتحادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 02:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بمناسبة يوم روسيا. وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الروسي. كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “ميخائيل ميشوستين” رئيس وزراء روسيا الاتحادية.