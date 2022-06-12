نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُدين الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من قبل كوريا الشمالية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يونيو 2022 10:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من قبل كوريا الشمالية، عبر إطلاق 8 صواريخ باليستية من 3 مواقع مختلفة.

وأشارت الإمارات إلى أن هذا التصرف يعرّض البلدان المجاورة والمنطقة بأكملها لخطر وشيك، ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأشارت إلى أن كوريا الشمالية أطلقت ما لا يقل عن 26 صاروخاً باليستياً منذ بداية هذا العام، بما في ذلك صواريخ عابرة للقارات.

وأوضحت الإمارات، أنّها أيدت مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن في 26 مايو الماضي، تماشياً مع موقفها الثابت بشأن عدم الانتشار، وفي ضوء الانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن من قبل كوريا الشمالية.