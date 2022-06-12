نشكركم على متابعتكم خبر دبي الثامنة عالمياً في الأعمال الحرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت دبي الصدارة كأفضل وجهة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والمرتبة الثامنة على مستوى العالم لمزاولة الأعمال الحرة، وفق موقع “إيه بي سي موني” الشبكي البريطاني.

وذكر الموقع في تقرير أن دبي تُعد المكان المثالي في المنطقة وواحدة من أكثر المواقع الجاذبة لأصحاب الأعمال المُستقلة المُحترفين في العالم.

وأوضح التقرير أن “دبي لم تنل هذا التصنيف من فراغ، وإنما لامتلاكها العديد من المزايا. التي توفرها للمحترفين في مجال الأعمال المستقلة الراغبين في مزاولة أعمالهم منها. واستعرض التقرير هذه المزايا، فذكر أن في مقدمتها سهولة مزاولة الأعمال الحُرة في دبي”.

وأضاف: “أتاحت حكومة الإمارة تراخيص مبتكرة لأصحاب الأعمال المستقلة في صناعات محددة. وتتيح هذه التراخيص لحاملهيا العمل لنحو 2000 شركة دولية ضمن المنطقة الحرة لمطار دبي (دافزا). وعلاوة على ذلك، هناك رخصة أخرى تمنحها الحكومة للموهوبين تتيح لهم العمل في أي مكان داخل الإمارات”.

وأشار إلى أن “من ضمن المزايا سهولة إيجاد شركات للتعامل معها. وذلك لوفرة المنصات الإلكترونية التي تتولى مهمة تسهيل الاتصال بين الشركات وأصحاب الأعمال الحرة”.

وكانت أفضل مدن العالم للأعمال الحرة، هي أوستن الأمريكية، تشيانغ ماي تايلاند، برلين، برشلونة، ملبورن، تولوز، مونتريال.