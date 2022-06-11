نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق اختبارات نهاية العام لمختلف الصفوف الدراسية غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يونيو 2022 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تنطلق غداً، الجمعة، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الأخير للعام الدراسي الحالي، لمختلف الصفوف الدراسية من التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويختتمونها في 17 يونيو الجاري، حيث يتقدم طلبة المرحلة الثانوية من 9 و10 من مسار النخبة، لاختبار مادة الكيمياء، أما الصفوف 11 عام، و11 متقدم، يتقدمون لاختبار العلوم الصحية، أما طلبة الصف 11 مسار النخبة، يتقدم لاختبار مادة الكيمياء، فيما يتقدم طلبة الثاني عشر «النخبة»، لاختبار مادة الأحياء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى العاشرة والنصف.

وشددت الإدارة المدرسية على الالتزام بالحضور إلى المدرسة قبل توقيت الاختبار بنصف ساعة، والالتزام بلبس الزي المدرسي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرسة، وكذلك داخل قاعة الاختبار، وضرورة لبس الكمام، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكدت الإدارات على جميع الطلاب، بأهمية إحضار حواسيبهم الوزارية مع الشاحن، طيلة فترة الاختبارات، وفي حال وجود خلل في الحاسوب، يرجى إحضار ورقة من الدعم الفني تثبت ذلك، وتسليمها لرئيس وحدة شؤون الطلبة، وخلاف ذلك، سيمنع الطالب من دخول الاختبار.

ولفتت الإدارات المدرسية إلى أنه في حال إصابة الطالب بـ «كوفيد 19»، يرجى التواصل مباشرة مع رئيس وحدة شؤون الطلبة عبر الخط الساخن، وإثبات الإصابة بتقرير من برنامج الحصن، لرفعه للجهات المختصة، لضمان الطالب حقه في إعادة الاختبار، أما في حال المخالطة، يلتزم الطالب بالحضور للمدرسة لأداء الاختبار، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة.

ولفتت إدارات مدارس ثانوية، إلى أن حركة الحافلات خلال فترة الاختبارات، ستكون كالمعتاد في يوم الجمعة لجميع المراحل الدراسية، من التاسع حتى الثاني عشر، أما بقية أيام الأسبوع، ستكون كالمعتاد لصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر، في تمام الساعة 7:00، أما صفوف الثاني عشر، فستبدأ الحافلات بالمرور على الطلاب في تمام الساعة 10:30.

ويطبق طلبة التعليم الخاص، جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام (الحكومي)، ما عدا ثلاث مواد، وهم: التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، تم امتحانهم بالفعل في مدارسهم، بإشراف وتنسيق مشترك مع الفروع المدرسية، فيما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التسامح، جميع امتحاناتهم في المدارس الحكومية.

وحددت الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الجاري، لمواد المجموعة (A) فترة الإجابة عن أسئلة امتحان كل مادة، بساعتين (120 دقيقة)، ويبدأ زمن الإجابة من 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثامن، وفي الفترة الزمنية من 09:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً، لطلبة الصفوف التاسع إلى الحادي عشر، أما طلبة الصف الثاني عشر، فإنهم يؤدون الامتحانات في الفترة الزمنية من 12:30 ظهراً حتى 02:30 ظهراً، فيما عدا يوم الجمعة، فإن الامتحانات تبدأ فيه من 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً.