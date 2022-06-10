نشكركم على متابعتكم خبر دولة الإمارات تتضامن مع حكومةوشعب بنجلاديش بضحايا حريق مستودع حاويات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في مستودع للحاويات في جنوب شرق البلاد وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أنّ الإمارات العربية المتحدة تعرب عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الحكومة البنجلاديشية والشعب البنجلاديشي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.