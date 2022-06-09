نشكركم على متابعتكم خبر دبي تستقبل أكثر من 5 ملايين زائر في 4 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 04:52 مساءً - استقبلت دبي خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 5.1 ملايين زائر، مقابل 1.68 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من 2021.

وبلغ عدد الزوار خلال أبريل الماضي 1.13 مليون زائر بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

كما بلغ إجمالي الليالي الفندقية التي أقامها الزوار في فنادق دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل 12.65 مليون ليلة فندقية. مقارنة بـ9.47 ملايين ليلة سجلها القطاع الفندقي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إلى 640 درهماً. مقارنة بـ 401 درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع متوسط العائد على الغرفة من 252 درهماً إلى 488 درهم.

وبلغ متوسط الإشغال في المنشآت الفندقية من يناير إلى نهاية أبريل الماضي 76%، مقارنة مع 63% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحلت عمان في صدارة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، مسجلة أكثر من 590 ألف زائر خلال أول 4 شهور من العام الجاري. تلتها الهند بنحو550 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة 367 ألف زائر. لتأتي بعدها السعودية بنحو 352 ألف زائر. ثم روسيا في المركز الخامس بـ235 ألف زائر.