نشكركم على متابعتكم خبر ‏‎منصور بن زايد يمنح صفة الضبطية القضائية ‏‎ لـ91 مفتشاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي. قرارات بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لـ91 من مأموري الضبط القضائي في 7 دوائر حكومية في أبوظبي.

وتشمل الدوائر “الصحة، التنمية الاقتصادية، الطاقة، الثقافة والسياحة، البلديات والنقل، وصندوق أبوظبي للتقاعد”.

وتمنح القرارات المفتشين المختصين صلاحية مزاولة مهام الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم. وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.

وأدى الموظفون من مأموري الضبط القضائي، اليمين القانونية أمام سعادة المستشار “علي محمد البلوشي” النائب العام لإمارة أبوظبي. وذلك في المقر الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي.