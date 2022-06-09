نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل رئيس توغو ويبحثان تعزيز الصداقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 01:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم – في قصر الشاطئ – فخامة فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو الصديقة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بزيارة فخامة رئيس توغو الذي قدم تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”. مشيداً بدور الفقيد في مسيرة التنمية الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

كما هنأ فخامة فور غناسينغبي. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من التطور والتنمية في مختلف المجالات. وعبر عن تطلع بلاده إلى توسيع قاعدة المصالح المشتركة مع دولة الإمارات.

بدوره. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس توغو. لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها وتمنى له موفور الصحة والسعادة ولبلاده التقدم والازدهار.

وخلال اللقاء. بحث الجانبان علاقات الصداقة وفرص التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والتي تخدم عملية التنمية في البلدين. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

فيما حضره من جانب جمهورية توغو الوفد المرافق للرئيس والذي يضم معالي أفوه أتشاه ـ ديدجي وزير النقل والسكك الحديدية ومعالي الوزيرة أبلامبا أهويفافي جونس أمين عام في رئاسة الجمهورية ومعالي ساني يايا وزير الاقتصاد والمال وسعادة محمد سعد أورو سفير توغو غير المقيم في الدولة.