نشكركم على متابعتكم خبر مرسوم بإنشاء جامعة خورفكان في الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:05 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. المرسوم الأميري رقم /40/ لسنة 2022 م، بشأن إنشاء جامعة خورفكان.

ونص المرسوم على أن تُنشأ مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى “جامعة خورفكان”. وتعرف باللغة الإنجليزية باسم /University of Khorfakkan/ .

وتتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

وتكون جامعة خورفكان برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، حاكم إمارة الشارقة. على أن يصدر قانون بتنظيم جامعة خورفكان وكلياتها وأقسامها وإداراتها وكافة شؤونها.