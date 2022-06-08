نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تودع تصفيات كأس العالم 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

خسرت الإمارات فرصتها بالتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعد خسارتها أمام منتخب أستراليا بهدفين مقابل واحد، ضمن الملحق الآسيوي من التصفيات.

وبتلك النتيجة، تأهلت أستراليا للقاء البيرو صاحبة المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، في الملحق العالمي يوم 13 يونيو المقبل، على ملعب إستاد أحمد بن علي.

وينتقل الفائز من الملحق العالمي للعب في مونديال قطر ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضاً كل من فرنسا والدنمارك وتونس.