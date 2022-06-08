نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الصحة تكشف عن الحالات الجديدة المصابة بجدري القرود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:49 مساءً - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن الحالات الجديدة المصابة بمرض جدري القرود، حيث أوضحت أنه تم تسجيل 5 حالات جديدة، وذلك بحسب السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض، لافتة إلى شفاء حالتين من المصابين، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، وتعافيهما التام من أعراض المرض، وفقاً لـ”وام”.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتوخي الحذر عند السفر والتجمعات، لمكافحة انتشار المرض في الدولة، مطالبة باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وطمأنت الوزارة، المواطنين بأن الجهات الصحية بالدولة، ملتزمة بإجراءات التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة وتجنب تداول الشائعات المغلوطة.