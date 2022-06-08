نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُرسل إمدادات طبية عاجلة إلى السنغال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

في إطار حرص القيادة الإماراتية الرشيدة على مساعدة كافة الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات الإنسانية والتخفيف من التداعيات الناتجة عنها، ومساهمة منها لتخفيف حدة التداعيات التي خلّفها الحريق الذي اندلع في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى مام عبدالعزيز سى داباخ في مدينة تيفواني شمالي العاصمة السنغالية “داكار”، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإرسال طائرة إمدادات طبية إلى السنغال.

وبحسب “وام” تحمل الطائرة على متنها مستلزمات طبية خاصة بأقسام الولادة والأطفال الخدج، وأسِرّة، ومعدات لغرف العمليات ومجموعات القبالة، وأدوية، ومجموعات الإسعافات الأولية.

وصرح سعادة سلطان علي الحربي، سفير الدولة لدى السنغال، بأنّ إرسال هذه المساعدات اليوم انعكاس للعلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية السنغال والتي أرسيت جذورها منتصف السبعينيات من القرن الماضي في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية.