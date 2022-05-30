نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة النيبال باليوم الوطني لبلادها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة بيديا ديفي بهانداري رئيسة النيبال وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.