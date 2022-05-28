نشكركم على متابعتكم خبر قادة الإمارات يعزون خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير فهد بن ذعار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عن خالص تعازيه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.





كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.