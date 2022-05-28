نشكركم على متابعتكم خبر “3 أيام من التخفيضات الكبرى” تنطلق اليوم في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

انطلقت في دبي، اليوم الجمعة، فعالية “3 أيام من التخفيضات الكبرى” التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.





وتستمر هذه الفعالية 3 أيام لتقدم لسكان المدينة وزوارها الكثير من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية إلى جانب فرصة ربح جوائز رائعة.

وبحسب “وام”، تعد فعالية “3 أيام من التخفيضات الكبرى” من أهم الأحداث المرتقبة السنوية لسكان دبي وزوارها والتي تقام على مستوى المدينة بمختلف مراكز التسوق الرئيسية في دبي .