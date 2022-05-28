SMiZE Cream تختار أبوظبي كأول موقع دولي لها خارج الولايات المتحدة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تفتتح العلامة التجارية للمثلجات “SMiZE Cream” أول موقع دولي لها خارج الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إمارة أبوظبي، وبالتعاون مع برنامج “آكسس أبوظبي”، في الربع الأخير من العام الجاري.





وقالت رائدة الأعمال “تايرا بانكس” صاحبة العلامة التجارية للمثلجات “SMiZE Cream” إنه “من الرائع أن أشهد حلم SMiZE Cream يتحقق في أبوظبي لا سيما وأن رسالة هذه العلامة التجارية تتمحور أساساً حول تحقيق الأحلام والطموحات، وقد تأكدت بأن أبوظبي هي المكان المثالي لتقديم هذه الرسالة، إذ أنها مدينة تقوم على الإلهام والابتكار. وأنا سعيدة جداً بأن يتم تحقيق هذا الإنجاز الرائع بالتعاون مع منظمة أسستها امرأة أمريكية من أصول أفريقية، تدعم التوسع الدولي لرائدات الأعمال الطموحات”.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ” : إننا سعداء بهذا الإعلان ونتطلع إلى الترحيب بشركة SMiZE Cream ضمن برنامج آكسس أبوظبي، ويسرنا اختيار رائدة الأعمال الناجحة لأبوظبي كأول وجهة دولية تتوسع فيها شركتها. ونؤكد على أن الفرص المتنامية التي تتيحها أبوظبي من خلال ما توفره من لوائح تنظيمية مناسبة ودعم شامل، يمكّن الشركات العالمية من الاعتماد على الإمارة كنقطة انطلاق لتحقيق النمو. كما أن مكتب أبوظبي للاستثمار ملتزم بدعم رواد الأعمال الساعين إلى تحقيق أحلامهم في التوسع الدولي في الإمارة وانطلاقاً منها”.