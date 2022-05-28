نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسي أذربيجان وإثيوبيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل





بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “الهام علييف” رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “الهام علييف”.

وبعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “علي اسدوف” رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.

كما بعث صاحبا السمو برقية تهنئة إلى فخامة “سهلى ورق” رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وبعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور “آبي أحمد علي” رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.