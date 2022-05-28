نشكركم على متابعتكم خبر ‎الإمارات تدين بشدة جريمة المدرسة في تكساس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل





أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية. وأدى لسقوط قتلى وجرحى من الطلاب والمدرسين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية. ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب”.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الأمريكية ولشعبها الصديق، وفق “وام”. ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.