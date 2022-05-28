نشكركم على متابعتكم خبر للأدباء جوائز بقيمة مليون درهم في مبادرة البدر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

خلال إطلاق مبادرة “البدر” تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي. أكد ولي العهد على الدور المحوري للمبادرات والمشاريع التي تحمل قيم السيرة النبوية الشريفة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في تعزيز مفاهيم التسامح والسلام في المجتمع.





مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاهتمام بتأسيس أجيال واعية تتدارس السيرة النبوية وما تحمله من مبادئ حياتية ترفع الوعي الإنساني وتنقلها إلى العالم.

وتطرح المبادرة مختلف المجالات الإبداعية للمشاركة فيها. كما وتستقطب المشاركات لمختلف الفئات العمرية من شتى دول العالم. وبمجموع جوائز مادية تبلغ مليون درهم إماراتي.

وتتضمن مبادرة “البدر” عدداً من الأنشطة التي تستمر على مدى العام وهي جائزة “في حب النور المبين” التي تقام كل عامين وتستقبل المشاركات المحلية والدولية في مختلف مجالات الفنون الإبداعية والأدبية التي تعبر عن حب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام

كما تقدم مجموعة من الإصدارات وورش العمل والأنشطة المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية بهدف تسليط الضوء على معاني السيرة النبوية والاحتفاء بها بين أفراد المجتمع.

على جانب آخر تقدّم المبادرة منحة لتشجيع وتدريب أكثر المشاركين إبداعاً في الجائزة للتدريب الاحترافي على أيدي اختصاصيين في مجال إبداعهم.

بهدف تعزيز المواهب وتكريمها وتشجيع الشباب وتقدير إبداعاتهم عبر المشاركة في إثراء مختلف أنواع الفنون التي تقدمها المبادرة.

وتعد مبادى “البدر” المبادرة الرائدة في مجال بحث السيرة النبوية الشريفة والمفاهيم المتعلقة بها والدروس المستخلصة منها.