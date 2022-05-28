نشكركم على متابعتكم خبر فاطمة بنت مبارك تُعزي الملكة رانيا بوفاة والدها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعثت رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، برقية تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بوفاة والدها المغفور له الطبيب فيصل صدقي الياسين.





وأعربت فاطمة بنت مبارك من خلال برقيتها عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.