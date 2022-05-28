نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تكشف خطوات لسلامة السائقين عند إشارة “قف” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة – نور نجيم :

أكدت شرطة أبوظبي جهودها في التوعية المرورية الرقمية، كاشفة عن خمس خطوات أساسية للسائقين تعزز سلامتهم وسلامة الآخرين عند الالتزام بالتوقف عند إشارة قف.





والخطوات هي:

أولاً : توقف بشكل كامل عند إشارة قف في أي زاوية أو تقاطع طرق، أو عند الخط الأبيض المتصل الدال على التوقف.

ثانياً : لا تستمر في قيادة المركبة إلا بعد التأكد من خلو الطريق.

ثالثاً : أعط أولوية المرور للمركبات القادمة من الاتجاه الآخر.

رابعاً : في حال وجود مركبة متوقفة قبلك عليك التوقف خلفها ثم التوقف مجدداً عند إشارة قف بعدها التحرك.

خامساً : تأكد من إعطاء أولوية عبور الطريق للمشاة دائماً قبل انطلاقك.