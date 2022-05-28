نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُعزيان العاهل الأردني بوفاة والد الملكة رانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بوفاة الطبيب فيصل صدقي الياسين والد الملكة رانيا العبد الله.





كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيه تعزيه مماثلة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.