نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 11:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل





التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في برلين. معالي “أنالينا بيربوك” وزيرة الخارجية الألمانية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحث الطرفان، وفق “وام”، العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما بحث سموه ومعالي “أنالينا بيربوك” الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها الأزمة في أوكرانيا. وأهمية تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لها والعمل من أجل عدم إطالة أمد هذا النزاع.

وتطرق الجانبان إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها مستقبل أمن الطاقة والغذاء العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها.

ورحبت معالي “أنالينا بيربوك” بزيارة سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، مقدمة العزاء إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رحمه الله.

كما أعربت عن تمنياتها لدولة الإمارات الازدهار والرخاء تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشادت معاليها بالعلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية وحرص البلدين الصديقين وقيادتهما. على تعزيزها وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتوجه سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” بالشكر إلى معاليها لتعزيتها، مؤكدا أن دولة الإمارات بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. حريصة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.

وأشار سموه إلى أن العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية تزخر بفرص واعدة للنمو والتطور في عدة مجالات. كما أن البلدين الصديقين شريكان في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.