نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الصحة في الدولة تكشف الخطوات التي تجنب العدوى بجدري القردة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 11:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى





كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة عن الخطوات التي تهدف إلى الوقاية من الإصابة بمرض جدري القردة.

وبينت الصحة أهمية تجنب المخالطة ومشاركة الأدوات الشخصية مع المصابين بجدري القردة كالفوط وأغطية السرير.ووجوب ارتداء القفازات ومعدات الحماية خلال الاهتمام وتقديم الرعاية لهؤلاء المرضى.

وأكدت الوزارة على أهمية غسل اليدين بانتظام، وطهي كل المنتجات الحيوانية قبل أكلها.وارتداء القفازات وملابس الحماية المناسبة عند الاقتراب من الحيوانات المريضة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد أعلنت رصد أول حالة لجدري القردة بالدولة تعود لسيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الإمارات.