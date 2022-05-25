نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم دفعة جديدة من لقاحات كورونا اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 01:52 مساءً - متابعة – نور نجيم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 8271 جرعة من اللقاح المضاد ل كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات حتى اليوم 24,865,638 بمعدل توزيع 251.41 جرعة لكل 100 شخص.





يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا في الدولة.