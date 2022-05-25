نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تسجل317 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 01:52 مساءً - متابعة – نور نجيم

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 221,440 فحصا جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 905,468 حالة.

‌‎وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 323 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 889,262 حالة.