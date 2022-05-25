نشكركم على متابعتكم خبر 86.3% من مواطني الإمارات يمتلكون السكن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





بلغت نسبة المواطنين المالكين لمسكن على مستوى دولة الإمارات، 86.3%، مع نهاية العام الماضي 2021.

وأكد معالي “سهيل محمد المزروعي”، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الأسبوع الحالي سيشهد الإعلان عن مشاريع وخطط جديدة. لبرنامج زايد للإسكان، تسهل على المتعاملين رحلة الحصول والاستفادة من البرنامج.

وأشار، في رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء. إلى أن “برنامج الشيخ زايد للإسكان، سيباشر خلال الفترة المقبلة تسليم المساكن للمواطنين المستحقين وذلك حسب القوائم المعتمدة”.

وأوضح معاليه أن “عدد المساكن التي في قيد التنفيذ للعام الجاري 2022، سيصل إلى 9 آلاف و500 مسكن”.

ونوه بأن البرنامج قدم نحو 41 مليار دهم كقيمة للقرارات التي أصدرها من عام 1999. وإلى الآن تم صرفها في مشاريع لتشييد نحو 46 ألف و500 مسكن.