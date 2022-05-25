نشكركم على متابعتكم خبر مستجدات الحريق الناجم عن انفجار أسطوانة غاز في أبو ظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

سيطرت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق نتج عن انفجار أسطوانة غاز بمنطقة الخالدية، الإثنين. وأكدت الشرطة وبحسب الأرقام الأولية من مكان الحادث.إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة.و56 آخرين إصاباتهم تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.ووفاة شخصين. ونجم عن الحريق أضرار مادية طالت محال تجارية وواجهات ل 6 بنايات في الوقت لا تزال فيه الفرق المختصة تباشر عملها بالموقع.