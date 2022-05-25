نشكركم على متابعتكم خبر صحة أبوظبي: جميع مصابي حادثة أسطوانة الغاز تلقوا الرعاية الطبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





أكدت دائرة الصحة في أبوظبي، تلقي جميع مصابي حادث انفجار أسطوانة الغاز الذي وقع في مطعم بمنطقة الخالدية. الرعاية الطبية اللازمة في منشآت القطاع الصحي بالإمارة.

وأضافت أنه “تم التنسيق المباشر مع سفارات الرعايا المصابين الذين يستكملون رعايتهم الطبية ومع أهاليهم. لتسهيل زيارتهم في المنشآت الطبية والاطمئنان عليهم. بعد أن استكملت الفرق الطبية إجراءاتها بما يضمن سلامتهم بشكل كامل”.

وقدمت الدائرة، وفق صحيفة “البيان”، تعازيها بوفاة شخصين جراء الحادث، مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع السفارات والأهالي لاستكمال الإجراءات اللازمة.