نشكركم على متابعتكم خبر برج خليفة الأكثر زيارة عبر “غوغل ستريت فيو” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





أعلنت خدمة “غوغل ستريت فيو”، تصدر برج خليفة قائمة المواقع الأكثر استقطاباً للزوار في العالم. تلاه برج إيفل في باريس ومعلم تاج محل في الهند.

وتصدرت إندونيسيا قائمة البلدان الأكثر استقطاباً للزوار عبر الخدمة، أمام الولايات المتحدة واليابان، كما ضمت اللائحة أوروبياً كلاً من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وتضم “غوغل ستريت فيو” 220 مليار صورة مخزنة عبر خدمتها التي تغطي أكثر من 16 مليون كيلومتر في حوالي مئة بلد.