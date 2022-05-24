نشكركم على متابعتكم خبر “قائد ودوله”.. محمد بن راشد يهدي قصيدة لرئيس الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. قصيدة جديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.





ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قصيدته الجديدة على حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”.

وهذا نص قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

قائد ودولة

الـيومْ وقـتْ الـتَّهاني لـلشريفْ الشَّهمْ

وراعــي الـبطولاتْ بـوخالدْ غـدا الـرِّبَّانْ

والـحكمْ لأهـلِهْ يـجيهمْ ماسعوْا للحكمْ

جـاهـمْ بـطـاعَهْ وهـذا مـحمدْ الـبرهانْ

ومنْ قادْ خيلْ المعالي والمطايا العِسمْ

لابَــدْ أنِّــهْ لــهْ الـدُّولِـهْ ولــهْ الـسِّلطانْ

أنــا أخــوهْ الـموالي كـانْ حـربْ وسـلمْ

إنْ كـانْ سـاحَةْ سياسِهْ أوْ ثَرىَ ميدانْ

لـــهْ الـتَّـهـاني وإذا يـامـرْ نـجـاوبْ تَــمْ

لــهْ الـرِّيـاسهْ وشـعـبِهْ كـلِّهُمْ الأعـوانْ

أنـــا وهــوهْ إلـتـقينا بـيـنْ خــالْ وعَــمْ

قــرابـةٍ فــي سـلالِـهْ تـحـكمْ الأوطــانْ

أهلْ السِّيوفْ المواضي والخيولْ الدِّهمْ

وأهـلْ الـشَّرَفْ والـرِّيادهْ والـعلا والشَّانْ

إنْ غـابْ نـجمْ بـسمانا خَـذْ مكانِهْ نجمْ

فــي دارْ مـتـعوِّدِهْ أنْ تـنـجِبْ الـفرسانْ

أهلِ الرِّياسِهْ لهمْ فوقْ البسيطَهْ حجمْ

وأهـلِ الـسِّياسِهْ مـنْ الـمكتوم ونهيان

والـذكـر كـلـه مـفـاخر لـلرجا والـحسم

تـاريـخ حـافـل مـايكفي سـيرته ديـوان

يـاكاتب الـمجد خذ لك من ضيانا سهم

ولـك في محمد من أسمه للعلا عنوان

عـلى الـعدا مـن شماله للمعادي رجم

أمــــا يـمـيـنه فـلـلـمعطا ولـلـسـفطان

كـتـايب الـحـزم خـلـفه إن يـريد الـحزم

ورايــات الأمـجـاد فـوقـه زاهـيات ألـوان

لــنـا مــقـدر بــأمـر الله عــطـاه الـعـزم

ومـن يـنصر الله فـعنه يـقصر الـشيطان

مــعـود الـلـي يـعـاديه الـجـفا والـخـزم

ومـعـود الـلـي يـوده الـجود والإحـسان

مـاتعرف الـظلم نـفسه ولا يحب الظلم

عـلـى الـعداله قـياسه مـثلما الـميزان

ويـقـدر الـعلم يـنشر فـي الـبلاد الـعلم

ويبذل على العلم ويشجع هل القيفان

نـخـتـاره الــيـوم ريـــس دولــتـه ونـتـم

عـلـى الـوفـا وثـابـته بـعـهودنا الأركــان

ودولـة الإمارات في عهده تعيش بحلم

والله يــديـم الـسـرور وشـعـبنا فـرحـان