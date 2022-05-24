نشكركم على متابعتكم خبر إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





أعلن صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد. عن تغييرات هيكلية جديدة في قطاع التعليم.

وأعلن سموه في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، أنه “بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبعد التشاور معه تم إجراء تغيير هيكلي في قطاع التعليم”.

وقضى التغيير الهيكلي الجديد بتعديل وزاري جزئي، بموجبه تمت تسمية “أحمد بالهول الفلاسي” وزيراً جديداً للتربية والتعليم. و”سارة الأميري” وزيرة دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل، و”سارة المسلم” وزيرة دولة للتعليم المبكر.

وبموجب التعديل الجديد، غادر الحكومة “حسين الحمادي” وزير التربية والتعليم، و”جميلة المهيري” وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام. حيث قدم لهما الشيخ “محمد بن راشد” الشكر على جهودهما خلال الفترة الماضية.

وأسندت إلى الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئاسة مجلس التعليم والموارد البشرية. الذي أعلن اليوم إعادة تشكيله، ضمن التغييرات الهيكلية في قطاع التعليم.

كما تم ضمن التغييرات إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، تراقب جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات. وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.