نشكركم على متابعتكم خبر هيئة كهرباء ومياه دبي تسجل براءة اختراع في مجال شحن الطائرات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، براءة اختراع جديدة لنظام شحن الطائرات بدون طيار “درونز”.

ويتيح البرنامج، وفق صحيفة “البيان”، شحناً متواصلاً للطائرات، وساعات طيران أطول، وقدرة تخزينية أكبر. إضافة إلى تحسين كفاءة الشحن وتسهيل عملية الشحن.

ويعتمد النظام على استخدام مجموعة من الطائرات بدون طيار لشحن طائرة الدرون الرئيسية مغناطيسياً، وتقنية الشحن عن طريق الحث الكهرومغناطيسي.

ويمكن استخدام هذا النظام المبتكر للطائرات العاملة في المجالات الحكومية والعسكرية والتجارية والشخصية.