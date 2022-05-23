نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي.. إدانة 79 متهماً بارتكاب جرائم الاحتيال وغسل الأموال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 مايو 2022 08:50 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





أدانت المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جماعة إجرامية منظمة مكونة من 79 شخصاً من جنسيات متعددة.

وتخصصت الجماعة في ارتكاب جرائم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية باستخدام عناوين وهمية لموقع إلكتروني. لتداول أسهم بالبورصة في دولة الصين، وإيهام المتعاملين للاستثمار في شراء تلك الأسهم على خلاف الحقيقة بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية. إضافة إلى ارتكاب جريمة غسل الأموال بقصد إخفاء مصدر تلك المبالغ المتحصلة.

​وقضت المحكمة حضورياً على 66 متهماً، وغيابياً على 13 متهماً في التنظيم الإجرامي، والذي ضم 72 متهماً من الجنسية الصينية. ومتهم أردني ونيجيريين وكاميرونيين وأوغندي وكيني، وذلك بمعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و15 سنة مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة. والغرامة التي تتراوح من200 ألف إلى 10 ملايين درهم لكل متهم، مع مصادرة كافة الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين. ومصادرة الأموال السائلة الموجودة بحسابات كل منهم والعقارات والسيارات والحواسيب الآلية والهواتف النقالة والساعات والمجوهرات.