نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء ومياه دبي تطلق نظام ذكياً لتوزيع المياه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 مايو 2022 11:50 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي “نظام إدارة توزيع المياه الذكي”، الذي يعتمد على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة.

ويتضمن النظام معدات وأنظمة ذكية مبتكرة، ووحدات تحكم طرفية يتم تركيبها على نقاط اتصال أنابيب النقل مع التوزيع. ومن ثم ربطها مع أنظمة الإشراف والتحكم عن بعد للمياه “اسكادا”، ونظام إدارة هيدروليكي متطور. ما يحسّن دقة تحديد مواقع الأعطال وعزلها، علاوة على خفض النفقات.

ويأتي تطبيق البرنامج لتعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة لها. وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه، وترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد في شبكات المياه.