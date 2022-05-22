نشكركم على متابعتكم خبر رؤساء البرلمانات العربية يقفون دقيقة صمت على روح الشيخ خليفة بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 مايو 2022 11:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقف معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء وأعضاء البرلمانات العربية المشاركون في المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، دقيقة صمت لقراءة الفاتحة والدعاء للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”.





وقالت معالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب مملكة البحرين، “أرفع خالص العزاء وعظيم المواساة لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولمعالي الأخ صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ولعموم شعب دولة الإمارات الشقيق، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”.. سائلون الله عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يديم نهضة الإمارات ورفعتها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.