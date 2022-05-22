نشكركم على متابعتكم خبر إلغاء لجنة الفصل في منازعات تسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرسوم رقم (20) لسنة 2022 الذي يقضي بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المُنازعات المُتعلِّقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.





ونصّ المرسوم على أن تلغى اللجنة القضائية الخاصة المشكّلة بمُوجب المرسوم رقم (57) لسنة 2009، على أن تُقيّد لدى المحاكم المُختصّة جميع الدعاوى والطلبات المُتعلِّقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، التي يتم تقديمها بعد العمل بهذا المرسوم.

ووفقاً للمرسوم، تستمر اللجنة بنظر الدعاوى والطلبات التي ما زالت منظورة أمامها وقت العمل بهذا المرسوم، على أن يتم الفصل فيها قبل تاريخ 13 ديسمبر 2022، على أن تُحال جميع الدّعاوى والطّلبات التي لم يتم الفصل فيها بحُكم بات خلال المُهلة المُشار إليها إلى المحاكم المُختصّة، وذلك طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها في التشريعات السارية في إمارة دبي، وبدون استيفاء أي رسوم جديدة.

ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.