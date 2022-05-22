نشكركم على متابعتكم خبر هيئة الصحة بدبي تدعو للتقصي عن مرض جدري القرود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أصدرت هيئة الصحة بدبي تعميماً إلى كافة المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص الهيئة وفي إطار حرصها على مكافحة الأمراض السارية والحد من انتشارها. لحماية الفرد والمجتمع ولغايات الحفاظ على الصحة العامة وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص لتعزيز التقصي الوبائي لمرض جدري القردة المستجد الذي انتشر في عدد من الدول.





وطالب التعميم جميع الجهات المعنية في الإمارة بضرورة الاكتشاف المبكر والتقصي عن المرض. وذلك للحد من خطورة انتشاره وذلك لضمان التطبيق الفعال والأمثل لإجراءات الوقاية والتحكم بمصادر العدوى المحتملة للمرض.

ودعت الهيئة جميع الجهات للتقيد التام بما ورد في التعميم تفادياً لأي مساءلة قانونية.

يذكر أن مرض جدري القرود يندرج ضمن عائلة مرض الجدري. الذي تم القضاء عليه عام 1980. وإن كان مازال موجوداً بقابلية انتقالٍ أقل. وأعراضٍ أكثر اعتدالاً وأقل فتكاً عن ذي قبل. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على اللقاح الأول لجدري القرود عام 2019.