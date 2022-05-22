نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم دفعة جديدة من لقاحات كورونا لقاحات كورونا اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 9,024 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال ال24 ساعة الماضية. ليصبح الإجمالي حتى اليوم 24,838,264 جرعة.





يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا في الدولة.