صحة أبو ظبي تطالب بالتقصي عن مرض جدري القردة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

دعت صحة أبوظبي المنشآت الصحية في الإمارة للتقصي عن مرض القردة.





حيث قالت دائرة الصحة في أبوظبي: “استناداً لمتابعة مركز أبوظبي للصحة العامة للوضع العالمي. دائرة الصحة في أبوظبي تنوه على كافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة. بضرورة التقصي عن مرض جدري القردة. وضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة أو مؤكدة عبر نظام التبليغ الإلكتروني الخاص بالأمراض السارية”.

يذكر أن بعض الدول حول العالم. أعلنت تسجيل إصابات بمرض جدري القردة والذي تتمثل أعراضه بالحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.